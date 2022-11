Latin Grammy: Vestido nude de Karol G a punto de mostrar su intimidad

La cantante colombiana apareció en la alfombra roja con un candente atuendo cuyo escote en la pierna llegaba a la ingle.

Las estrella latinas están listas para protagonizar la noche de los Latin Grammy, y Karol G es una de ellas, por eso utilizó sus redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo prepara su cuerpo para que esté con el mejor feeling para la ceremonia.

Luciendo un candente atuendo en tono nude, ajustado en la parte de arriba y un tremendo escote en la pierna que llegaba a la ingle, incluso, durante su paso por la alfombra roja estuvo a punto de mostrar su intimidad por culpa del escote.´

Las reacciones no tardaron en llegar y los fans la llenaron de halagos, señalando que su look la hacía lucir muy bien.

