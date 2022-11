Brendan Fraser no irá a los Globos de Oro por la acusación de abuso sexual

"No, no voy a participar (...) Es por la historia que tengo con ellos". "Y mi madre no crió a un hipócrita", continuó.

El actor Brendan Fraser, uno de los favoritos para esta temporada de premios de Hollywood, dijo que no piensa ir a la ceremonia de los Globos de Oro, cuatro años después de que acusó de abuso sexual al expresidente de la asociación que otorga esas estatuillas.

En un sorprendente regreso, la estrella de la década de 1990 ha cosechado aplausos por su papel en la película de Darren Aronofsky “The Whale”, y su nombre suena en la antesala de los Óscar.

Pero incluso si su actuación como un profesor de inglés con obesidad mórbida que intenta recomponer el vínculo con su hija le otorga una nominación a los Globos de Oro, no asistirá a la gala programada para el 10 de enero.

#VIDEO 🎥 El actor logró una impresionante transformación física al subir 500 libras para interpretar a un profesor con obesidad mórbida en 'The Whale' y su interpretación fue reconocida 👏👏👏https://t.co/Pql1ZBkNlC — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 6, 2022

“No, no voy a participar”, dijo Fraser a la revista GQ en una entrevista publicada el miércoles, cuando se le preguntó si asistiría a la entrega de premios organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), si fuera invitado.

“Es por la historia que tengo con ellos”, continuó. “Y mi madre no crió a un hipócrita”.

En 2018, el actor acusó al expresidente de la HFPA Philip Berk de manosearlo en un evento en 2003.

Berk negó la acusación, pero reconoció haberse disculpado por escrito en ese momento.

La HFPA, después de una investigación provocada por la acusación de Fraser, concluyó que el toqueteo de Berk “tenía la intención de ser tomado como una broma y no como un avance sexual”.

Fraser, uno de los nombres más importantes de Hollywood en la década de 1990, protagonizó una serie de éxitos de taquilla como “George de la selva” y “La momia”, antes de que su carrera cinematográfica decayera hacia fines de la década de 2000.

