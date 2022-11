MYST, una fiesta concierto llega a Guatemala

Este evento además de prometer grandes talentos, también cuenta con los éxitos musicales en español e inglés de diferentes épocas.

“Myst es una fiesta concierto que disfrutarán todas las personas que asistan. Es el soundtrack de tu vida porque interpretamos aquellos éxitos musicales de las épocas que todos amamos”, comenta Alex Brizuela. “Este show puede disfrutarlo desde la gente más grande como los jóvenes, por darte un ejemplo, mi mamá se lo goza y mi sobrina también”, agrega.

Este evento además de prometer grandes talentos, también cuenta con los éxitos musicales en español e inglés de diferentes épocas para hacer la noche una fiesta insuperable.

Luis Miguel, The Beatles, ABBA, Timbiriche, Tom Perry, Caifanes, Kansas, Mana, Billy Joel, Enanitos Verdes, Erasure, Los Chicos, The Eagles, Supertramp, Mecano, The Doors, Juan Gabriel, Elton Jhon, Menudo, Journey, Soda Stereo,

Empire of The Sun, Toto, Carpenters, Barry White, son algunos de los artistas que incluyen este playlist interpretados por grandes artistas como Alex Brizuela, Menny Carrasco, Reyna López, Carla Centeno, Cristina León, entre otros.

Casi 40 artistas en escena interpretan alrededor de 80 éxitos, orquesta en vivo y un espectáculo con producción de primer nivel. Según indica Brizuela está presentación tienen más de 450 cambios de vestuario, cantantes, bailarines, músicos, una producción de audio visual de primer mundo con un sonido inigualable.

“A todas las personas les prometo que se la van a pasar genial. Es un show único, les traemos algo que nunca olvidarán. Para las personas que llegarán el jueves 17 de noviembre seguro querrán regresar por más”, agrega Alex Brizuela.

¿Dónde es la cita?

Forum Majadas se adaptará en un Club gigante.

Fechas: jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre

Entradas a la venta en www.ticketasa.gt

