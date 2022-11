Jennifer Aniston provoca lágrimas en sus fans al revelar por qué nunca tuvo hijos

Tras años de silencio y especulaciones, la actriz confesó sus problemas de fertilidad y los traumas que esto le ha causado.

Jennifer Aniston compartió por primera vez su historia personal sobre la búsqueda de tener hijos durante una entrevista con Allure, donde contó sobre los dolorosos rumores de embarazo que la acosaron durante años, revelando que detrás del escrutinio había una lucha secreta contra la infertilidad.

“Fue un camino desafiante para mí tener hijos”, dijo la actriz a la revista.

También habló sobre su lucha desesperada por formar una familia y el amargo arrepentimiento por no congelar sus óvulos, admitiendo que “ese barco ha zarpado”.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante”, dijo al medio. “Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente difícil”, señaló. “Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”.

La ganadora del Globo de Oro por la serie “The Morning Show”, de 53 años, admitió a la publicación que está arrepentida por no haber tomado la decisión de congelar sus óvulos cuando era más joven y ahora ya es muy tarde. “Ese barco ha zarpado”, afirmó.

Por supuesto que no ayudó su divorcio de Brad Pitt en 2005 después de 5 años de matrimonio y los rumores de que ella prefirió su carrera por encima de los hijos. “Fueron mentiras absolutas”, dijo sobre las “historias de que yo era simplemente egoísta y que solo me importaba mi carrera. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo”.

Pero ahora dijo que “no se arrepiente” de cómo funcionaron las cosas: “De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más ‘¿Puedo?’ Ya no tengo que pensar en eso”. “Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años, pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por pasar por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, puntualizó.

