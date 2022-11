Selena Gómez explica cuál fue el drama con su donante de riñón

En una reciente entrevista, Selena mencionó que Taylor Swift era su única amiga excluyendo a la actriz que le donó el riñón.

Selena Gómez concedió durante los últimos días una entrevista para promocionar su documental My mind and me. Sin embargo, todo parece indicar que la famosa cantante no pensó que sus palabras se volverían tan virales.

Siendo cuestionada por sus amigas de la industria, confesó que únicamente consideraba a Taylor Swift así. “Nunca he encajado con un grupo de chicas que fuesen famosas. Mi única amiga en la industria verdaderamente en Taylor”, expuso a Rolling Stone.

Ante eso, la actriz Francia Raísa, quien le donó un riñón en 2017, se enfadó y comentó en un post de Instagram que contaba esta historia era “interesante”. Por su parte, la cantante se limitó a decir: “No voy a mencionar a todas las personas que conozco”.

Swift le ha dado al documental su sello de aprobación. Sin embargo, según el sitio Daily Mail, Raisa dejó de seguir a Gómez un día después de que el documental se estrenara.

Recordemos que la donación se dio en 2027 y en ese entonces Francia era una actriz de televisión poco conocida, a quien ni siquiera se ubicaba en el circulo intimo de las amigas de Gómez.

Más conflictos para Selena Gómez…

En su primer momento, ambas se mostraron muy unidas mientras compartían su historia con el resto del mundo. Sin embargo, después se les dejó ver vérseles unidas y, luego surgieron rumores sobre un distanciamiento.

Y es que se dijo que Francia no aprobaba el estilo de vida de su antigua amiga, y el último comentario de Selena se ha interpretado como una prueba de que ya no mantienen contacto. En el documental que estrenó la interprete, cuenta más detalles de cómo ha sido su batalla por su salud mental.

El proyecto ofrece a los espectadores una visión de seis años turbulentos de la vida de la cantante estadounidense.

