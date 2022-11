FOTOS. Shakira se convierte es una sexy animación virtual

La cantante colombiana dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram tras presentarse en un ambiente retro future.

Shakira se convirtió en una sensual animación virtual y elevó la temperatura en redes sociales. La famosa prestó su imagen para volverse una comandante de algún planeta árido amenazado por fuerzas extraterrestres.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la cantante que presumió el resultado de las imágenes hechas por el artista Bosslogic. En algunas imágenes se puede observar a la colombiana con la cabellera larga y pelirroja. Su vestimenta hizo recordar obras como: “Flash Gordon” (1980), inspirada en el personaje del cómic de igual nombre, dirigida por Mike Hodges y que contó con música de Queen, y “Dune” (1984) dirigida por David Lynch y basada en la novela homónima de Frank Herbert.

Aunque la publicación fue realizada en septiembre del 2021, sus fans las han vuelto de nuevo virales luego de que Shakira ha dado mucho de qué hablar por su último tema Monotonía. “En una de las imágenes está Piqué con ella”, “Increíble bella en persona y en animación”, “Está mujer es perfecta, siempre sensual”, “Solo borraría la imagen de Piqué”, “Wow me despierta todo”, fueron algunas reacciones de sus fans.

El motivo de la publicación de las “tarjetas” coleccionables de Shakira fue debido a que fueron unos NFTs, algo que ella consideró divertido. En este caso, parece que su intención era la de entrar al comercio electrónico.

I had so much fun working on my first NFTs with @Bosslogic and trying out this new medium-and wanted to share it with my fans too, ahead of the drop at 3.30pm PT. Hope you enjoy!https://t.co/gNGSrZQlob pic.twitter.com/wdauEujgYA

— Shakira (@shakira) September 21, 2021