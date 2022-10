Actriz de Yo soy Betty, la fea confiesa razón por la que lleva 10 años sin sexo

La famosa actriz que formaba parte de “el cuartel de las feas” se ha mantenido en abstinencia sexual.

La telenovela Yo soy Betty, la fea marcó la carrera de muchos de los que participaron en ella. Actualmente, varios de ellos siguen siendo recordados por formar parte de este proyecto, aunque hay alguien en especial que está llamando la atención por sus declaraciones.

Y es que, lo que dijo la actriz sobre su sexualidad dejó a varios de sus admiradores con la boca abierta. Se trata de nada menos que Marcela Posada, quien encarnó a Sandra Patiño, en la exitosa historia colombiana que contaba el día a día de Beatriz Pinzón Solano.

La modelo salió a revelar que desde hace más de 10 años ha mantenido una abstinencia sexual que la tiene feliz y tranquila. Fue durante una entrevista que la integrante de “el cuartel de las feas” habló sobre su vida personal.

Además, detalló por qué, desde hace más de una década no tiene pareja, además de que no se siente nada mal por no tener relaciones íntimas desde hace tanto tiempo. Posada señaló en esta charla que decidió estar sola y sin pareja, como muestra de amor propio.

Por ende, ha mantenido abstinencia sexual durante 10 años. Además de que reiteró que no está interesada en “amores pasajeros” y tampoco le llama la atención tener citas. Según sus palabras, en todos en todos estos años ha encontrado plenitud en ella misma, pues hasta sentenció “estoy feliz”.

Pero no solo eso, la actriz hasta confesó: “Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas”.

“No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así”, agregó.

Finalmente, expresó: “Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, no lo necesito para nada en mi vida”.

