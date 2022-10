¿Kimberly Flores se peleó en Rica, famosa, latina? Muestra los aruñazos que sufrió

En las redes sociales circuló un video en la que la famosa modelo guatemalteca muestra cómo terminó.

A escasos días del esperado estreno de Rica, famosa, latina 6, los escándalos ya se han hecho presentes. Recientemente, se hizo viral un video en el que aparece la modelo guatemalteca Kimberly Flores.

En el clip, la esposa del cantante Edwin Luna muestra unos aruñones en parte de su pecho y cuello. “Ya estamos en grabaciones. Anoche estuvo muy fuerte, tengo un aruñón”, se le escucha decir a la también cantante.

Además, la intérprete enfatiza: “La pelea estuvo muy fuerte, seguimos grabando, preparandonos”. Muchos de los fans de la famosa se quedaron con la duda de qué era lo que había sucedido.

Sin embargo, varios amarraron el incidente con una noticia que circuló hace unos días, en los que se ve involucrada la actual novia de Vicente Fernández Jr. Según la página “Mundo deportivo”, se filtró un audio del pleito que detonará la ira de las participantes.

“Cuarentonas y todavía anda con sus mama… la verdad es que me tiene hasta la madre, que mejor no esté aquí porque me la acabo, me la acabo. Hija de su pu… madre”, se le escucha decir a Mariana González, actual novia de Vicente Fernández Jr.

La grabación difundida en Instagram ha dejado con la boca abierta a más de uno, pues esta sexta temporada promete mucho.

Kimberly Flores responde sin temor alguno…

A traves de otra publicación compartida en Instagram, se escucha un rotundo mensaje de Kimberly Flores.

“Yo sé quien soy y no le debo explicaciones a nadie, a estas comadrejas las acabo de conocer y ya quedó claro que tiene techo de vidrio, así que no me hagan tirarles piedras”, declaró Kim.

Recordemos que hace dos meses, circuló un video que habría sido el primer pleito entre dos de las seis mujeres, involucradas en esta sexta entrega del famoso reality show de Estrella TV.

