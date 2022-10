Actriz de House of the Dragon impacta al posar en erótica lencería

La famosa actriz hizo delirar a sus miles de fanáticos por la forma tan “hot” en la que se mostró.

La actriz Olivia Cooke de House of the Dragon es la nueva embajadora de Savage x Fenty, la marca de lencería de la cantante Rihanna. La famosa posó para una sesión fotográfica, ataviada con lencería diminuta en color negro y verde.

Su atuendo estuvo compuesto por un corsé de copas con detalles de encaje, bikini y unas medias de red. Conforme avanza el video, se le puede ver con un vestido de red que dejó muy poco a la imaginación de sus fans.

Olivia Cooke x Savage Fenty pic.twitter.com/e9YPsOoqzU — Olivia Cooke News (@livcookeorg) October 1, 2022

Además, la actriz que le da vida a Alicent Hightower le agregó un toque de sensualidad a su look al llevar tacones rojos y un corte bob para su cabellera negra. El labial rojo fue otro de los protagonistas de su maquillaje, pero también conquistó con sombras rosas y amplias pestañas negras.

La estrella, que interpreta a la reina Alicent Hightower en la serie House of The Dragon, también posó con un atuendo verde limón que incluía sostén y minifalda satinada con corte a la cadera.

Sobre su decisión en incursionar como modelo para Save x Fenty dijo: “Saltaría a un acantilado por Rihanna, así que me pareció una excelente opción”.

Olivia Cooke prueba las miles de la fama en este momento, gracias a su papel como Alicent. Aunque su personaje cada vez es ´más detestado entre los seguidores de la serie, su reconocimiento como buena actriz aumenta entre los círculos de la crítica.

Hace poco, la joven admitió que nunca vio Game of Thrones antes de ser elegida como Lady Alicent en la precuela de House of the Dragon de George RR Martin y Ryal Condal.

Cabe destacar que la famosa serie tuvo un presupuesto de más de 200 millones de dólares y se transmite por HBO Max.

“Me resisto a las cosas que son populares, pero en detrimento mío, porque es jodidamente buena”, agregó.

