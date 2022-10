¿Conoces a alguien que erradique inquilinos paranormales? Ya llegó SurrealEstate

Platicamos con el actor Tim Rozon, quien nos reveló más detalles de este escalofriante programa.

Para los aficionados de lo paranormal, el canal SYFY estrenó “Surrealestate”, la nueva serie de terror que promete convertirse en la favorita del público. El actor Tim Rozon, conversó en una entrevista con Publinews sobre el programa.

Lo paranormal siempre ha llamado la atención: ¿A qué crees que se deba esto?

Siempre he creído en lo paranormal, nunca he experimentado nada a lo que se le pueda llamar “paranormal”, pero siempre es algo en lo que he creído. Simplemente creo que hay más cosas poderosas o cosas que andan por ahí de las que no sabemos mucho.

¿Cómo fue trabajar con Sarah Levy, Adam Korson, Dean Wint y los demás actores y actrices del reparto?

Fue mi parte favorita para ser honesto. Lo único es que cuando conseguí el papel de Luke en SurrealEstate, acababa de terminar la cuarta temporada de Wynonna Earp, en la que interpretaba a Doc Holliday, así que la terminamos y dos días después debía volar a Canadá para empezar a trabajar y filmar en SurrealEstate. Y estaba nervioso, porque iba a ser un reparto totalmente nuevo con gente nueva, pero ahí estaba Sarah, con la que ya había trabajado antes y es increíble, estaba súper contento.

¿Qué podemos esperar de tu personaje a lo largo de la serie?

Puedes esperar muchas cosas, porque eso es lo divertido de SurrealEstate, no es solamente un tipo de género, es difícil de explicar. Lo llamarán terror, thriller, drama, comedia, o novela; tiene aspectos de todas esas cosas, puede ser muy divertida, dramática, triste y también aterradora.

¿Vivirías en una casa “espantada”?

No lo sé. Es una pregunta difícil, porque sí creo en ese tipo de cosas, pero nunca he experimentado nada parecido. Me gusta dormir, mi gato ya me despierta, así que no sé si necesito que un fantasma me despierte también. Creo que ya es suficiente con que mi gato me despierte a las 3 de la mañana, no quiero lidiar con un fantasma con asuntos pendientes que me despierte también a las 3 de la mañana.

