Modelo filtra chat que evidencia infidelidad de Adam Levine

La estrella de OnlyFans, Sumner Stroh, reveló que fue la amante del cantante de Maroon 5 y por eso compartió los mensajes que se escribían.

Adam Levine recientemente se hizo tendencia en redes sociales por una supuesta infidelidad revelada una modelo través de un video en TikTok, donde mostró capturas de pantalla de las conversaciones que tuvieron.

Sumner Stroh, no identificó al cantante al principio, solo lo llamó “hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”. Recordemos que el líder de Maroon 5 está casado con Behati Prinsloo, desde 2014.

For anybody that hasn’t seen it: pic.twitter.com/OY5a28fl3K

— J ☾ (@JacPetrova) September 19, 2022