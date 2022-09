VIDEO: cantante sufre aparatosa caída en pleno concierto y se retuerce de dolor

Al final del show, el artista fue trasladado de emergencia a un hospital.

El cantante estadounidense Post Malone terminó tendido sobre el escenario mientras realizaba una presentación en el Enterprise Center en St. Louis, Misuri.

De acuerdo con información del portal TMZ, la aparatosa caída preocupó a los fanáticos del también rapero debido a que el accidente ocurrió mientras el intérprete estaba dando vueltas sobre el escenario.

Los fans de Post Malone que se encontraban alrededor del escenario captaron en video el momento del accidente, por lo que el hecho no tardó en viralizarse en redes sociales.

Durante el clip se observó que el cantante estaba disfrutando de la música y de su público hasta que tropezó y azotó en el suelo. Como consecuencia del golpe, el intérprete de “Circles” se retorció de dolor en la zona de las costillas, además soltó algunas patadas, solicitando ayuda del personal.

La reacción de Post Malone provocó que los guardias de seguridad corrieran para auxiliar a la estrella del show.

El portal Deadline reportó que el artista fue auxiliado por un equipo de médicos, sin embargo, Post Malone le indicó a sus fans que regresaría al escenario.

Luego de 15 minutos de retraso, el cantante regresó al escenario para continuar con el show, pero Deadline indicó que el compositor seguía mostrando signos de dolor en las costillas.

Al final del show, Post Malone fue trasladado a un hospital para ser valorado. Este domingo, el cantante reapareció en Twitter en un video para informarle a sus fans que se encuentra bien tras el incidente, el cual se derivó de un tropiezo con un área del escenario que abre durante el set acústico de su espectáculo.

“Todo está bien. Quiero agradecerles por el apoyo en este show. Gracias por la paciencia. Gracias por aguantar mi tonto trasero. Tropecé con la sección del set acústico, las guitarras se encuentran abajo y yo lo olvidé, yo mismo me pateé el trasero pero todo está bien“, indicó el rapero.

Finalmente, el cantante siguió recibiendo muestras de apoyo por parte de sus fans, quienes se dijeron preocupados por la caída.

