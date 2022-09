La ex de una de las agrupaciones más famosa de la década de los 90 confesó que tras mantener “bloqueado” el abuso del que fue víctima, este regresó justo cuando escribía su libro de memorias.

Mel C, exintegrante de las Spice Girls, reveló que fue abusada sexualmente antes de que tuviera su primera presentación como artista en Estambul. La cantante revivió el doloroso momento de su vida entrevistada en el podcast “How to Fail”, de la periodista inglesa Elizabeth Day.

En la entrevista, Melanie Chisholm narró que en 1997, antes de que las Spice Girls se presentaran en su primer show masivo, decidió contratar un servicio de masaje en el hotel donde el grupo se hospedaba.

Aunque no brindó detalles de lo ocurrido, la cantante aseguró que el hombre que le dio el masaje se propasó con ella, aunque en el momento no entendió lo que había pasado.

La artista reveló que aunque lo que vivió fue “una versión leve de una agresión sexual”, en el momento se sintió violada, avergonzada e insegura, pues se encontraba “en un entorno en que supuestamente había confianza”.

