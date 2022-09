Famoso cantante es declarado culpable de pornografía infantil

El tres veces ganador del premio Grammy fue condenado por varios cargos de pornografía infantil y abuso sexual.

El cantante R. Kelly, que cumple una condena de 30 años por delitos sexuales, fue declarado culpable de pornografía infantil después de un juicio de un mes en su ciudad natal de Chicago. Robert Sylvester Kelly, de 55 años, fue condenado por tres cargos de producción de pornografía infantil y otros tres por captar a un menor para relaciones sexuales, informó el Chicago Tribune.

El tres veces ganador del premio Grammy fue absuelto por un jurado federal de otros siete cargos, incluidos los de obstrucción a la justicia en un juicio anterior, dijo el periódico. R. Kelly y dos exsocios estaban acusados de obstruir un juicio por pornografía infantil en 2008 en el que un jurado le declaró inocente.

El exrepresentante de Kelly Derrel McDavid y un antiguo empleado, Milton “June” Brown, también fueron absueltos de los cargos de obstrucción. Se les acusaba de haber amenazado y corrompido a una víctima que entonces no entregó su testimonio.

Extractos de videos en los que se ven actos de violencia sexual cometida por R. Kelly contra adolescentes, una de ellas de 14 años, fueron mostrados durante el proceso.

El jurado de 12 personas demoró unas 11 horas para llegar a un veredicto, que podría sumar una fuerte condena a los 30 años de encarcelamiento que ya recibió el cantante en Nueva York en septiembre por reclutar a adolescentes y mujeres para practicar sexo.

En el caso de Nueva York, el cantante de “I Believe I Can Fly” fue declarado culpable de ocho cargos de tráfico sexual y uno de extorsión.

R. Kelly was convicted of several child pornography and sex abuse charges, acquitted on one pornography count and a conspiracy to obstruct justice charge#nft #twitch #twitchstreamer #TwitchStreamers #twitchaffiliate #gfx #GraphicDesigner #VtuberSupport #VTuberUprising #Vtubers pic.twitter.com/hUzAM9lbZr

— •●✿ Mia Hutton✿●• (𝗚𝗙𝗫 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁) (@mia_hutton) September 16, 2022