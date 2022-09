Traje de baño de Mia Khalifa no sostiene sus atributos y casi enseña de más

La modelo elevó la temperatura en las redes al aparece en una diminuta prenda que no dejaba nada a la imaginación.

Luego de saltar a la fama al pertenecer al ser parte de la industria del entretenimiento para adultos, Mia Khalifa ahora es una de las celebridades que más reconocidas en las redes sociales.

La modelo abandonó al mundo de las películas eróticas para convertirse en comentarista deportiva y además ser el rostro de varias marcas publicitarias.

Cada vez que puede logra elevar la temperatura en con sus exuberantes atributos por publicar unas sugerentes fotografías en traje de baño. La exestrella del cine para adultos compartió una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram y dejó sin aliento a sus fanáticos.

Mia, quien tiene 27,7 millones de seguidores en esta red social, publicó varias imágenes subidas de tono, y todo parece indicar que escogió un sauna como escenografía para estas fotos.

Lo que más llamó la atención es que la diminuta prenda apenas y sostenía sus senos, por lo que estuvo a punto de mostrar de más. Por supuesto, los internautas no pasaron por algo estas fotografías y decidieron manifestarse y llenarla de halagos.

Precisamente a través de sus redes Mia Khalifa habló sobre el aniversario del desastre de la explosión del puerto de Beirut donde murieron al menos 218 personas. Y es que, la estrella de Onlyfans siempre ha estado muy conectada con su país natal.

Con una captura de pantalla confirmó su donación de 10 mil dólares a la organización Benfica y lo acompañó con el mensaje:

Cheers to happier times, past and future #Lebanon, I love you 💔🇱🇧 @RedCrossLebanon pic.twitter.com/AZWWgPZAkJ

— Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2022