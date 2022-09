Eugenio Derbez está de vuelta en las redes sociales tras cirugía

A 11 días de que se diera a conocer la noticia de que el famoso actor mexicano tuvo un accidente que causó su entrada al quirófano, Eugenio Derbez reapareció.

Eugenio Derbez está de regreso en las redes sociales tras sufrir un accidente por el que tuvo que someterse a una complicada cirugía; así lo demostró la mañana del domingo, 11 de septiembre del 2022, mediante su cuenta de Instagram. Fue cerca de las 10:00 horas que el comediante se hizo presente nuevamente para sus seguidores.

A 11 días de que se diera a conocer la noticia de que el famoso actor mexicano tuvo un accidente que causó su entrada al quirófano, Eugenio Derbez acudió a Instagram para publicar un video en que felicita a Alessandra Rosaldo, su esposa, por su cumpleaños, pues ayer, la cantante del dueto “Sentidos opuestos” festeja 51 años de vida.

En el mensaje que acompaña al contenido, el comediante agradeció a la mamá de su hija más pequeña que fuera una mujer paciente, leal, entregada y con amor incondicional.

“Celebro y agradezco tu vida @alexrosaldo. Tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños, princesa de mi cuento”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

Rosaldo correspondió el agradecimiento de su esposo republicando el video que él le dedicó en sus redes sociales. Además de la felicitación de su actual pareja sentimental, la cantante subió a sus historias las felicitaciones de sus compañeros de gira en los 90´s Pop Tour, como Federica Quijano y Ari Borovoy y de su hijastro José Eduardo, quien la llamó su “compañera de vino”, a lo cual ella contestó que lo quiere.

El preinfarto de Eugenio Derbez

Luego de que Derbez sufrió un accidente que lo llevó a tener una cirugía en el hombro, se dio a conocer que podría seguir delicado de salud. Según el programa ‘Chisme No Like’, a al actor de comedia no le podrían reemplazar el hombro, tal y como advirtió Rosaldo que podría pasar, pues previo a la primera cirugía que tuvo, habría tenido complicaciones.

El conductor Javier Ceriani precisó que el actor habría sufrido un preinfarto, por lo que no podría volver a ser intervenido, “se cae, se destroza el hombro y se lo tienen que cambiar, todo el hombro, por lo que se lo tienen que cambiar por completo pero está mal… como le dio el preinfarto, no lo pueden volver a operar, no le pueden sacar el hombro, porque cómo lo harán, por eso no dicen nada”, indicó.

