¿Te atreverías a dormir con un extraño en un Airbnb? No te puede perder el estreno de Bárbaro

La película que ya está disponible en Guatemala muestra el lado más grotesco de la humanidad.

Esta semana se estrenó en Guatemala Bárbaro un triller sorprendentemente retorcido que sorprenderá a todos los guatemaltecos. Durante la conferencia de prensa de esta nueva película, las estrellas Georgina Campbell y Justin Long, así como el escritor y director Zach Cregger, revelaron detalles del film.

Cregger resaltó que se inspiró en esta película cuando estaba leyendo el libro “The Gift of Fear” de Gavin de Becker, y uno de los capítulo estaba dedicado a las señales de alerta que las mujeres deberían tener en cuenta. “Estaba alentando a las mujeres a prestar atención a estas pequeñas banderas rojas menores que los hombres pueden emitir en situaciones complicadas”, resaltó Cregger.

Además, agregó: “Y pueden ser cosas muy inocuas que quizás no notes. Cosas como felicitarte cuando no es necesariamente apropiado o hacerte un favor que no pediste”.

Esto lo inspiró a hacer un pequeño ejercicio. Comenzó a planear un escena con un AirBnb de doble reserva y luego creció a partir de ahí. La intención nunca fue escribir una película completa, pero terminó creando el filme Bárbaro.

Bárbaro, el filme que te no te querrás perder…

Georgina Campbell interpreta al personaje principal durante casi toda la película. Su nombre es Tess, y aparece en dicho Airbnb reservado dos veces para encontrar a alguien más que ya está allí.

La actriz reveló que es lo que la hizo asumir este papel. “Le enviaron el guion a mi agente. En ese momento, estaba pensando en hacer un trabajo diferente, pero no estaba segura. Y apareció este guion”.

“Lo leí, me atrapó por completo de principio a fin. Hay tantos giros y vueltas que, mientras lo lees, estás tan comprometido y queriendo saber a dónde va”, agregó la actriz.

En cuanto a Justin Long, sucedió una situación muy similar. “Fue el guión mejor escrito que he leído. Había algo muy clásico, completamente inesperado”.

“Era diferente a todo lo que había leído. Comienza como una comedia romántica bien escrita, lo cual es realmente difícil de hacer”, puntualiza.

