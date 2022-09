Sin pelos en la lengua, Miryam Montemayor revela porque no sigue a Nelson Carreras en redes

La famosa cantante está en medio de la controversia, ya que no es muy a fin de los representantes guatemaltecos.

A más de dos semanas de la final de La Academia: 20 años, los finalistas y las personalidades relacionadas al reality siguen dando de qué hablar. Y es que, Miryam Montemayor, explicó la realidad sobre las cuentas de Instagram de sus “ahijados”, es decir, Cesia, Nelson Carreras y Rubí.

En días anteriores, se difundió que la ex académica, había dejado de seguir e incluso bloqueado en Instagram a los jóvenes cantantes. Los fans, comenzaron a especular sobre todo tipo de rivalidades y enemistades, haciendo referencia a una transmisión en vivo en la que cantaron juntos.

Al respecto, la ganadora de la primera generación de La Academia, mencionó que ni siquiera seguía a los concursantes. Y es que, enfatizó que ellos no tuvieron acceso a sus redes sociales durante la temporada conmemorativa por los 20 años del concurso.

Así lo expresó la cantante en su cuenta de Twitter. “Me escriben para preguntarme, que por qué dejé de seguir a mis ahijados. La realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean todo lo que dicen”.

Fue durante una transmisión en vivo que los seguidores de Cesia le hicieron ver que su madrina ya no la seguía.

Nelson Carreras es otro que no sigue la exacadémica…

Al respecto, la joven cantante verificó y dijo que no tenía idea de por qué había tomado esa actitud.

“No me había fijado, que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero no creo que se haya enojado por algo así, porque no fue mala intención”, agregó Cesia.

Además, agregó: “Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía”.

