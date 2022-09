Estrella de Glee responde a los rumores sobre que no sabe leer ni escribir

La actriz terminó por fin las especulaciones sobre sus capacidades, después de años de críticas y burlas.

Durante años muchos han puesto en duda la capacidad de la estrella de ‘Glee’, Lea Michele para leer o escribir. Y aunque no está claro de dónde surgió la afirmación, ésta se extendió rápidamente por todos los rincones de Internet.

Finalmente, la actriz de 36 años, que se prepara para protagonizar la puesta en escena ‘Funny Girl’ en Broadway, ha respondido a los rumores en una nueva entrevista al diario New York Times, asegurando que no recibiría las mismas críticas si fuera un hombre.

“Filmé ‘Glee’ todos los días; me sabía mis líneas todos los días. ¿Cómo es que hay un rumor en Internet de que no sé leer ni escribir? Es triste. Realmente lo es. Creo que si fuera un hombre, mucho de esto no sería así”, dijo.