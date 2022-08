House Of the Dragón: Alicent Hightower fue cancelada y borró sus redes

Emily Carey expresó su opinión respecto a su personaje y por ello recibió múltiples mensajes agresivos.

La serie precula de Game of Thrones, House of the Dragon, ha superado todas las expectavivas. Ambientada 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la serie se centra principalmente en la Casa Targaryen y cómo se convirtieron en una fuerza.

Los personajes parecen estar muy bien escritos y cada uno tiene sus propios motivos, pero si hay un personaje que ha intrigado, se trata de Alicent Hightower. No es ninguna novedad que en estos tiempos el público decida cancelar actores y esta época alcanzó a la actriz Emily Carey.

La joven hizo una declaración en defensa a su personaje como villana y su argumento no le agradó para nada a cierto público. La actriz expresó su opinión sin imaginar que en redes se le cancelaría por mencionar al patriarcado y hacer evidente su postura.

Carey mencionó que su personaje en realidad no es una villana, sino que sus acciones son producto de las experiencias a las que fue sometida a lo largo de su vida. Sus acciones son fomentadas por la autoridad de un hombre sobre un grupo social específico, el patriarcado.

Pero, jamás pensó que esto, la llevaría a tener que cerrar sus redes sociales, a pesar de haber manifestado que no tenía problemas con estas. Sin embargo, todo giró repentinamente al sentirse acosada por los internautas con comentarios llenos de odio, crítica y desprecio hacia su persona.

Internautas se van en contra de actriz de House Of the Dragón

A pesar de que en su defensa optó por cerrar su cuenta de Twitter, no dio marcha atrás y sostuvo lo que había dicho.

“Mantengo lo que dije en el panel. Alicent no es la villana, amigos. Cuando la conocemos es una niña, producto del patriarcado”, enfatizó antes de cerrar su cuenta.

Además la famosa actriz de House of the Dragon, agregó: “Solo esperen y verán tal vez se compadezcan”.

