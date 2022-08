Danna Paola y su lujurioso vestuario que apenas cubre su intimidad

La polémica parece nunca acabar para la famosa cantante mexicana, a quien tachan de “estar en los huesos”.

Desde hace unas semanas atrás, mucho se ha dicho del físico de la cantante mexicana Danna Paola. Y es que, para muchos de sus fanáticos, la joven “está en los huesos” y luce demasiado “esquelética”.

Hasta el momento, la joven ha manifestado “estar en perfectas condiciones” y que no está enferma como se ha dicho. Sin embargo, las fotografías muestran a una Danna mucho más delgada y un “poco demacrada”.

Recientemente, la joven compartió una lujuriosa publicación, en la que aparece enfundada en un candente vestuario. Ataviada con piezas que apenas cubren lo necesario, la joven decidió presumir su figura.

“La tentación me eleva y me dan ganas de volver a probar”, dice la leyenda que acompaña la sexy publicación de la mexicana. Como era de esperarse, los comentarios no faltaron de principio a fin, sin embargo, varios de sus fans se mostraron preocupados.

“Creo que ya se pasó de la raya, está muy delgada”, “Ella tiene problemas serios con su salud”, “Que alguien la ayude”, dicen algunos de los textos que se pueden leer a un lado del posteo.

Actualmente, la joven cuenta con más de 34 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

La polémica sigue a Danna Paola…

Pero las polémicas no terminan, ya que recientemente fue acusada de haber plagiado su nueva canción. Varios internautas señalaron que, su tema “XT4S1S” se parece al tema “Valkyrie” de la banda de k-pop ONESUS.

Aunque las letras de las canciones son completamente diferentes, lo que ha llamado la atención es que el inicio de los dos temas es muy parecido, esto gracias a los acordes que se tocan en el principio.

Como era de esperase las opiniones se dividieron y hubo personas que dejaron comentarios que defendían a Paola y aseguraron que ninguna de las canciones tiene un parecido.

