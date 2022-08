Rumores afirman que Juan Gabriel tuvo una relación con su hijo adoptivo

Una nueva polémica rodea a la familia del cantante, pues en redes sociales circuló la información de que él y Luis Alberto Aguilera Jr. eran amantes.

A pocos días de cumplirse su sexto aniversario de fallecido, han salido a la luz nuevos rumores y polémicas sobre la vida Juan Gabriel.

Ahora se divulgo la noticia sobre la supuesta relación amorosa que habría sostenido el cantante mexicano con su hijo adoptivo, Alberto Aguilera Jr., quien decidió pronunciarse al respecto.

Todo surgió a raíz de una entrevista realizada en el programa televisivo ‘Chisme No Like’, en la que Alberto Gómez, quien dijo ser uno de los mejores amigos del fallecido músico, dio a conocer la noticia y dijo: “Sé que mucha gente se va a molestar”.

El rumor no ha pasado desapercibido por la familia del artista y fue el mismo Luis Alberto quien salió a desmentirlo. En entrevista con De Primera Mano, aclaró que solo se trataba de un invento y que tenía sospechas de que todo fue un acuerdo con malas intenciones.

“Yo lo conocí hace algunos años (a Alberto Gómez), le di una entrevista para lo del libro y dice diferente, esto ya lo inventó con esta señora Silvia (Urdiqui)”, dijo el hombre.

Asimismo, manifestó su molestia y desmintió la noticia. “Nunca hubo una relación sentimental. Estoy súper molesto, traumado, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela, era su consentido, me traía a los conciertos y las casas que compró”, añadió.

De igual manera, se dirigió hacia la opinión pública y pidió respeto por la memoria del que consideró como su padre.

Homenaje al cantante

Una serie de eventos culturales que durarán una semana en Ciudad Juárez, en el norte de México, iniciaron el domingo 21 de agosto para conmemorar el sexto aniversario de la muerte de Juan Gabriel.

Dirigidos por las autoridades municipales de esa ciudad, donde Alberto Aguilera inició su carrera artística, la conmemoración arrancó con un desfile de carros alegóricos denominado “Arriba Juárez”.

Miren nada más lo que se pueden llevar si se inscriben a la tradicional Carrera de la Amistad, se sacaron un 💯con este diseño en homenaje a nuestro Divo Juan Gabriel.🏅🎽 Si se animan a participar, en la página del Instituto Municipal del Deporte encuentran toda la información. pic.twitter.com/k0ZctFkKdV — Cruz Pérez Cuéllar (@CruzPerzCuellar) August 23, 2022

Los vehículos participantes estaban adornados con globos de diferentes colores y lonas con la imagen del cantautor mexicano con más de 50 álbumes musicales y recordado por los temas “Así fue”, “Abrázame muy fuerte”, “Querida”, “El Noa-Noa”, “Amor eterno”, “Hasta que te conocí”, entre otros.

🎙🎶 En Ciudad Juárez no se olvidan de su divo. A casi seis años del fallecimiento de Juan Gabriel, rinden homenaje con un desfile alegórico al fallecido cantante. Este desfile es parte de una serie de festejos que durarán una semana en la ciudad fronteriza. 📷: EFE/ Luis Torres pic.twitter.com/7qcG3ErbNF — Debate (@ELDEBATE) August 22, 2022

Si alguien ha puesto nuestra ciudad en boca y ojos de todo el mundo, la ha llenado de alegría y orgullo es Juan Gabriel, con un desfile comenzamos “Juárez Juangabrielísimo”, una semana cultural en homenaje a su talento y amor eterno a esta frontera. ¡Qué se escuche su música! pic.twitter.com/gwOI75LKI3 — Cruz Pérez Cuéllar (@CruzPerzCuellar) August 21, 2022

