¡Triste y desolada! Shakira hace desconsolada petición a paparazzi

La famosa cantante ha decidido refugiarse en sus hijos, luego de que Piqué se exhibiera con su nueva novia.

El paparazzi Jordan Martin, mismo que tiene muchos años siguiendo a Gerard Piqué y Shakira ha vuelvo a fotografiar a la colombiana mientras estaba de paseo con sus hijos. Sin embargo, esta vez, la intérprete de “La Tortura” fue la que hizo una petición al corresponsal de El Gordo y La Flaca.

“Lleva 12 años detrás de Shakira, la ha seguido por el mundo. Al día siguiente de las imágenes de Piqué besándose con Clara dieran la vuelta, me fui a casa de Shakira”, afirmó Martin. Además, el paparazzi, agregó: “La vi triste y desolada. Aún así quiso regalarme este reportaje que mostramos”.

“Las parejas pueden romper, pero Gerard está actuando mal y está haciendo mucho daño”, agregó. Finalmente, reveló la petición que le hizo la cantante colombiana al momento de ser captada.

“Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo”, declaró el fotógrafo.