House of the Dragon, capítulo 1: Quién muere, explicación y resumen

La precuela de Game of Thones ha sido esperada con ansias por miles de fanáticos de la famosa saga.

Publicidad

La espera ha terminado y por fin tenemos en pantalla la precuela de la famosa saga Game of Thrones, House of the Dragon. A decir verdad, la serie basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin ha sido motivo de gran número de especulaciones tras su anuncio.

A la par que veníamos los capítulos finales, no tan alabados por los fans como sus antecesores de Juego de Tronos. Lo que dejaba un aire de misterio sobre la precuela basada en la vida y el reino de la ya conocida familia Targaryen.

El primer capítulo de la serie, que en español se titula La casa del Dragón, comienza estableciendo un contexto, llevándonos a Westeros a 172 años del nacimiento de Daenerys Targaryen.

Y es que a Dani la vimos crecer, ser líder, reinar y enloquecer en la famosa serie de Game of Thrones. Ahora, en un reino dominado por los dragones e la Casa Targaryen, en una especie de flashback, vemos decidir al sucesor al trono.

Ante la falta de descendientes, la decisión radica entre Viserys Targaryen y su prima Rhaenys Targaryen, eligiendo al primer como heredero. La espera del nacimiento del segundo hijo del Rey, ha puesto en vilo a todo un reino, esperando a un heredero varón para el Trono de Hierro.

Asimismo, se puede ver a Daemon Targaryen, quien regresa a la capital del reino para festejar, con una justa, el nacimiento del hijo de su hermano.

La primer muerte en House of the Dragon…

La reina Aemma Arryn está en labor de parto, pero una complicación en él, hace que Viserys deba decidir entre la vida de su heredero o la de su reina.

Decidiendo por el primero, la reina Aemma muere y el rey por fin ha logrado tener un varón, su heredero del trono.

Pero, nada es lo que parece ya que en un corte vemos el funeral de ambos.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad