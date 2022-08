El osado desnudo de la modelo guatemalteca Damaris Vides

La joven compartió una fotografía en la que aparece luciendo sus esculturas curvas, lo cual dejó a muchos con el ojo cuadrado.

Publicidad

Recientemente, la modelo y bailarina guatemalteca Damaris Vides dejó impactados a sus miles de fanáticos. Y es que, la joven decidió compartir una osada fotografía desde su cuenta oficial de Instagram.

En la misma, la guatemalteca se muestras más sexy que nunca: Mostrando su sexy figura ante la cámara. Sin embargo, lo que llamó la atención, es que la también nutricionista dejó al desnudo parte de su anatomía.

Dicha acción desató la locura en sus fanáticos, quienes no dudaron en comentar al respecto. “Que hermosa mujer”, “Eres digna de admirar”, “Que mujer tan guapa”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios.

Hasta el momento, la publicación alcanzaba los más de dos mil likes, los cuales continuaban en aumento. “Me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita”, empieza afirmando Vides en el texto que acompaña la postal.

El texto continúa: “Me llamaron mala mujer porque no me ponía de alfombra para complacer a gente que no me apreciaba”. Además, añadió: “Me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Murmuran diciendo que estoy loca, que no soy la misma porque aprendí a decir que no”.

Finalmente, Damaris afirmó: “Me llaman loca, bruja, mala, rara, vanidosa por ser auténtica y si les molesta mi existencia que me ignoren y que se quiten del camino porque voy de frente”.

El candente material de Damaris Vides

Actualmente, la coach cuenta con más de 49 mil seguidores en su cuenta donde comparte imágenes de su día a día.

Recordemos que hace un tiempo atrás, presumió una fotografía en la que aparece enfundada en un traje de baño en color rojo.

Hay que destacar que Damaris se dio a conocer en el medio del espectáculo, luego de que formara parte de un grupo de bailarinas el cual llevaba por nombre las Divash.

(Visited 1,418 times, 1,418 visits today)

Publicidad