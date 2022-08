Academia se disculpa con actriz apache tras abucheos en ceremonia del Óscar

La actriz y activista Sacheen Littlefeather, que pertenece a las comunidades indígenas apache y yaqui, fue interrumpida cuando explicaba por qué Marlon Brando no podía aceptar su Óscar al mejor actor por "El Padrino".

La Academia de cine de Hollywood dijo el lunes que se disculpó con la actriz indígena que hace casi 50 años fue abucheada por rechazar en nombre de Marlon Brando el Óscar en protesta por el trato de la industria cinematográfica a los nativos estadounidenses.

Brando le había pedido a Littlefeather que rechazara el premio en su nombre en un acto de repudio contra la actitud de la industria hacia los pueblos originarios.

Más tarde contó que guardias de seguridad habían impedido que el veterano actor John Wayne la agrediera físicamente, un incidente con el que se ha comparado el infame ataque de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de este año.

“El maltrato que soportó debido a esta declaración fue gratuito e injustificado”, dice la carta de disculpa enviada en junio a Littlefeather por el entonces presidente de la Academia, David Rubin.

“La carga emocional que usted ha vivido y el costo para su propia carrera en nuestra industria son irreparables”.

“Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que usted demostró. Por esto, le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración”, añade el escrito.

La Academia publicó la carta al anunciar que Littlefeather fue invitada a hablar el próximo mes en el museo de cine de la organización en Los Ángeles.

El museo, que abrió sus puertas en septiembre, se comprometió a enfrentar la “historia problemática” de los Óscar, incluido el racismo. Una pieza hace alusión al acoso sufrido por Littlefeather.

“Con respecto a la disculpa de la Academia hacia mí, los indios somos personas muy pacientes, ¡solo han pasado 50 años!”, reaccionó la activista indígena en un comunicado.

