En un viaje para una presentación musical, el rapero fue asaltado y baleado fatalmente. Imágenes fuertes:

Cuatro hombres son acusados ​​por el asesinato a plena luz del día del rapero californiano Avanti Frowner dentro de una farmacia en El Bronx, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), cuyo nombre artístico era “Money Gang Vontae”, quien fue abatido a tiros después de que él y un amigo fueran perseguidos hasta “Amazing Pharmacy” en Tremont Avenue la tarde del 9 de junio por cuatro asaltantes que intentaban robarle su cadena de oro, reloj y otras posesiones.

Four men indicted in Bronx slaying of LA rapper Avanti Frowner https://t.co/qwpdK36a4l pic.twitter.com/VWKbBJswSE

— New York Post Metro (@nypmetro) August 11, 2022