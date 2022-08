Prince Royce revela si visitará Guatemala próximamente

El artista de origen dominico nos reveló varios detalles de su próximo disco y nos hizo varias confesiones.

La lista de éxitos y premios de Prince Royce es interminable. A sus 33 años se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la escena latinoamericana. Con canciones como “Sensualidad” y “Corazón sin cara”, el artista de origen dominicano se ha colocado en una posición de privilegio dentro de la industria musical.

Enfocado en seguir acumulando nuevos logros, el intérprete se prepara para lanzar un nuevo material discográfico. Directamente desde Estados Unidos, Prince hizo una espacio en su agenda para platicar con Publinews acerca de lo que se viene en los próximos meses.

Es bien sabido que Royce acumula varios millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Dicha plataforma le ha permitido tener una mejor cercanía con sus seguidores de todos los países.

“Esta plataforma se convirtió en algo muy importante, una nueva forma de darle contenido a mis fans, tanto dentro como fuera del escenario. Es muy divertido”, afirma el artista. Asimismo, nos comentó que falta muy poco para el gran lanzamiento de su nuevo disco, del cual ya nos reveló la canción “Si te preguntan”.

“Van haber varias fusiones, no quiero decir nombres, porque es sorpresa, pero espero que todos puedan escucharlo”, detalló. Además, explicó que, uno de sus grandes sueños, es el poder grabar algún día con Juan Luis Guerra, quien ha sido una gran referencia en su carrera musical.

Además, confesó que en algún momento espera poder ganar un Grammy, que es el único premio que aún no ha recibido. “Quiero seguir llevando la bachata por el mundo y seguir haciendo fusiones, en eso estoy enfocado actualmente”, agregó Prince.

¿Cuándo vendrá Prince Royce a Guatemala?

Royce, también manifestó su emoción por pisar próximamente suelo guatemalteco, aunque aún no tiene fecha definida.

Finalmente abordó el tema del por qué hizo una nueva versión de su canción “Corazón sin cara”.

“En lo personal es una canción muy importante. Un tema que se hizo con un concepto único y positivo. Con todo lo que está pasando creo que era adecuada para la juventud. El sencillo me trae muchos recuerdos y nostalgia y es que, cuando saco una canción, ya no la escucho. Pero me hice un tatuaje de ella”, puntualizó el dominicano.

