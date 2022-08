Danna Paola no deja nada a la imaginación al posar con traje de redes

La cantante y actriz está por lanzar su nuevo sencillo titulado XT4S1S. Para su promoción, Danna Paola, ha cautivado con imágenes y videos muy sensuales.

Con la intención de promocionar su próximo lanzamiento musical, Danna Paola de 27 años, compartió en sus redes sociales un par de adelantos de lo que se viene para su próximo tema, el cual se lanzará el próximo 11 de agosto.

En los videos que compartió en sus redes sociales, la famosa sale bailando y posando con un traje de redes que ha causado sensación entre sus millones de seguidores pues destapa su lado más sensual y atrevido.

“Me encanta como luce”, “Aunque no puedo negar que se mira muy sexy no me agrada que esté tan delgada”, “Cada vez más hermosa Danna Paola”, “Amo como luce, la amo”, “Wow wow totalmente divina”, fueron las reacciones de sus fans.

Aunque muchos han elogiado el nuevo trabajo de la celebridad, en los últimos meses, la mexicana ha tenido que enfrentar diferentes críticas por haber bajado de peso, tema delicado del cual muchos han hablado.

Causa alarma por su figura en los Premios Juventud

Danna Paola compartió en su cuenta de Instagram dos historias en la que luce muy delgada y desde ese momento sus fans se preocuparon por ella. Sin embargo, ante su presentación en los Premios Juventud, la intérprete alertó a todos.

La joven de 27 años lució un provocativo vestido amarillo en la alfombra roja. Sin embargo, fue hasta que se presentó en el escenario con un vestido corto que causó conmoción. Ante estas publicaciones, usuarios de las redes sociales aseguran que la cantante padece bulimia, un trastorno de la alimentación.

