Captan a Raquel Bigorra modelando ropa en un mercado de México

Las redes se llenaron de burlas y comentarios hacia la conductora por modelar ropa "de tianguis", hasta vestirse con un mameluco de unicornio.

Raquel Bigorra dejó a más de uno con la boca abierta al aparecer en el mercado de Chiconcuac, en el Estado de México, modelando la ropa que venden en dicho establecimiento, generando gran revuelo en redes sociales.

De acuerdo a varias grabaciones que se hicieron virales a través de TikTok, la conductora deleitó a visitantes, vendedores, dueños, incluso detractores.

Todos se dieron cita para apreciar su espectáculo de modelaje en el que portó piezas que se venden exclusivamente en los locales del reconocido mercado y que son de diseñadores mexicanos.

Sin embargo, las burlas y comentarios aparecieron cuando la cubana apareció en la pasarela luciendo un mameluco o pijama de unicornio, de todos los atuendo, este fue el que acaparó la atención.

“Aquí andamos en Chiconcuac, el municipio que viste al mundo. Gracias a la prensa por acompañarnos en este ” Fashion Day ” . Me lo quiero llevar todoooooooooooo, pero @vickylopeztv me gana jeje Seguimoooooooooo’ . Gracias por tanto, tanto cariño. No me quiero ir”, escribió ella en sus redes sociales.