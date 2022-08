Video de Pablo Montero “amenazando y agrediendo” a una reportera se hace viral

En el video sobre el que giran las acusaciones a Montero, se aprecia cómo el cantante se molesta cuando le preguntan sobre la posibilidad de su ingreso a un centro de rehabilitación.

Después de que acusaran a Pablo Montero de amenazar a una reportera mediante un video que se hizo viral, el cantante, quien hace poco protagonizó una polémica por la cuenta de un restaurante, reaccionó a los señalamientos asegurando que no agredió a la mujer.

El protagonista de la serie sobre Vicente Fernández fue exhibido en las imágenes en las que tiene una altercado con una reportera y hasta se escucha que le dice “lo vas a borrar”, aparentemente refiriéndose al material en el que se grabó su respuesta cuando le preguntaron si ingresaría a rehabilitación por los rumores sobre su alcoholismo.

En el video sobre el que giran las acusaciones a Montero, se aprecia cómo el cantante se molesta cuando le preguntan sobre la posibilidad de su ingreso a rehabilitación tras las especulaciones de su aparente alcoholismo, problema del que hace poco habló el productor Juan Osorio calificándolo como una persona irresponsable que ya tocó fondo y debe buscar ayuda.

Luego de su presentación de este fin de semana en la feria de Saltillo, Coahuila, el intérprete tuvo un encuentro con medios de comunicación en una pequeña rueda de prensa, ahí la reportera lo cuestionó sobre su sonada enfermedad.

“No entiendo tu pregunta, ¿yo dije eso?… Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso… sé más profesional”, señaló Pablo.