Nelson y Eduardo triunfan en los retos y vencen a Mar en La Academia

El cantante chapín de 21 años interpretó el éxito "Aqui Estoy Yo" de Luis Fonsi. Sin embargo, la interpretación de sus compañeros fue más elogiada por los críticos.

Nelson Carreras, representante de Guatemala, ganó el primer duelo contra Cesia. Sin embargo, en el siguiente reto debía enfrentarse contra Mar y Eduardo.

El cantante chapín de 21 años interpretó el éxito “Aqui Estoy Yo” de Luis Fonsi ft. Aleks Syntek, Noel Schajris, David Bisbal. Sin embargo, la interpretación de sus compañeros fue más elogiada por los críticos. Arturo López Gavito fue el único que brindó comentarios positivos para Carreras.

Lolita Cortés: esto es una locura de verdad, yo estoy cansada y prefiero estar cansada que aburrida. Eduardo la verdad que empezaste horrible y en eso cierras espectacular. Nelson no te encontraba, me preocupe, te faltó interpretación física al abrir los brazos. Mar tú eres de la mía, bien hecho. Quiero que continúe Eduardo y Mar.

Ana Bárbara: Eduardo la hiciste memorable en tu versión. Nelson no me conecte mi cielo, cantas espectacular pero no sé si se te acabó la energía o el aire. Tú eres un talento y ya lo sabes. Mar quedó increíble tu versión, la hiciste tan bestial la versión, impresionante. Me quedó con Mar y Eduardo.

Horacio Villalobos: Eduardo terminaste glorioso, tienes que aprender a usar tus manos. Nelson como que estabas en la “Betty, la fea” en el primer episodio, como la muñeca fea en esa esquina. Y entonces llegó Mar y los pisoteó a los dos, barriste con ellos, eres una artista. Me quedó con Mar y Eduardo.

Arturo López Gavito: Nelson ha hecho un trabajo excepcional a lo largo de varias noches. Nelson para mí debe ser quién debe ganar este dueto. Mar espero de corazón que tú estés entre esos tres primeros lugares de La Academia.

A pesar de los elogios que recibió Mar el público voto por Eduardo y Nelson. El ganador obtendrá 30 mil pesos y su pase para la final de La Academia.

