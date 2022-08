¡Nodal tiembla! El beso de Cazzu y Bad Bunny que se hizo viral

Todo ocurrió cuando los intérpretes de género urbano cantaban el tema ‘Loca’, de Cazzu, y al finalizar se fundieron en un beso que prendió al público.

Publicidad

El beso entre Cazzu y Bad Bunny causó mucho ruido ahora que la rapera supuestamente tiene una relación con Christian Nodal, quien buscaría nidito de amor en Argentina.

Luego de los rumores que apuntan a una supuesta relación entre ambos cantantes, en esta ocasión la pareja estuvo en boca de un sector de la audiencia gracias a un video que circula en redes. Resulta que se ha viralizado un beso entre Cazzu y Bad Bunny durante un concierto que ambos ofrecieron en Buenos Aires, Argentina.

Todo ocurrió cuando los intérpretes de género urbano cantaban el tema ‘Loca’, de Cazzu, y al finalizar se fundieron en un beso que prendió al público.

Desata reacciones en redes

Cabe mencionar que en su momento ninguno de los dos confirmó tener una relación sentimental con el otro, pese a que sus fanáticos lo daban por hecho, e incluso una parte de la prensa aseguraba que ambos habían sido captados juntos varias veces en calles de Buenos Aires.

El beso entre Cazzu y Bad Bunny tuvo lugar allá por el año 2018, sin embargo, ahora que la argentina ha adquirido mayor relevancia en México, los internautas no dejaron pasar el video.

Estarían organizando su boda

Hace un par de días fue captado Christian Nodal junto con Cazzu en un concierto de Wisin y Yandel en Guatemala, los cuales derrocharon miel en plena multitud, sin embargo el que se la vivan de viaje en dicho país ha levantado sospechas de que posiblemente están comenzando a organizar su boda, pues existen muchas pruebas de ello.

A pesar de que ni Christian Nodal ni Cazzu han confirmado su noviazgo se les ha visto muy románticos en varias ocasiones, sobre todo en Guatemala, pues cabe recordar que fue en dicho país donde se les vio por primera vez tomados de la mano mientras realizaban una caminata entre las calles del territorio.

Al parecer el que vayan mucho a Guatemala no es una coincidencia pues no sólo se les ha visto tomados de la mano en calles, en conciertos, e inclusive en restaurantes donde se le ve a Christian Nodal tomarla por la cintura, sino también en en parroquias y fue una en particular con un peculiar testimonio.

Si nos remontamos al mes pasado, el sacerdote denominado como Padre ‘Choco’, afirmó en un comentario que Christian Nodal quiere casarse en en el Convento La Merced, donde también aprovechó para tomarse una foto con el cantante de regional mexicano y su posible pareja Cazzu.

(Visited 28 times, 28 visits today)

Publicidad