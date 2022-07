¿Es o no es? El video viral del doble de Luis Miguel

En redes sociales compartieron un video en el que se observa a un hombre que pasea sobre un yate mientras escucha la canción “Cuando calienta el sol”; sin embargo, lo que ha generado debate es el increíble parecido que tiene la persona con Luis Miguel.

Un video de Luis Miguel disfrutando de un paseo en yate se viralizó en redes sociales. ¿La razón? En realidad no se trata del “Sol de México”, sino de un hombre muy parecido al cantante. Los internautas siguen cuestionándose si se trata de un doble o del propio artista.

El gran parecido de este hombre viral en TikTok ha provocado que incluso sus fans más acérrimos se cuestionen si se trata del cantante. Algunos argumentan que hace unas semanas apareció públicamente en Miami con un aspecto rejuvenecido, por lo que no se puede tratar de Luismi.

La descripción del video leída por la voz de TikTok dice: “El sistema solar de México”, mientras se ve a un hombre con camisa hawaiana haciendo la típica pose del cantante cuando toca su cabello, en tanto que se escuchan algunas risas de las personas que lo acompañan.

El clip ya cuenta con 1.8 millones de vistas, 216 mil “Me Gusta”, mil 393 comentarios y más de 2 mil compartidas. Hasta el momento nadie ha podido asegurar si es el cantante o no. Luis Miguel se ha caracterizado por ser una figura pública de pocas declaraciones y apariciones, por lo que no se espera que se manifieste al respecto.

El clip del doble de Luismi generó diferentes comentarios entre los usuarios, algunos burlándose de la apariencia de “El Sol de México”, otros reconociendo su aparición en público, aunque algunos usuarios legítimamente cuestionaron si se trataba del artista.

“Príncipe, ¿pos qué te pasó?” “La supernova de México”, “Ya me lo cambiaron otra vez”, “No es Luis Miguel o sí?”, “Noooooo, mi solecito”, “Ése no es Luis Miguel, es Miguel Luis”, “Mi mamá entró en su etapa de negación, dice que no es”, “Se parece más a Daniel Bisogno que a Luismi”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.