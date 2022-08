Piden la expulsión de Chiquis Rivera de La Academia

La famosa cantante estadounidense dejó muy poco a la imaginación con el vestuario que usó para su show.

El concierto número 14 del reality show mexicano La Academia ha estado lleno de sorpresas. En esta ocasión, la cantante estadounidense Chiquis Rivera fue la invitada musical de la noche.

La famosa pisó el escenario del reality show para rendirle homenaje a la “diva de la banda”, su mamá, Jenny Rivera.

Sin embargo, al parecer, su presentación no fue del agrado de los televidentes, quienes se manifestaron por medio de las redes sociales. Varios internautas lamentaron el show de Chiquis y aseguraron que “debería de quedarse a recibir unas clases”.

Asimismo, bromearon que ella debería de convertirse en la expulsada del concierto de esta noche.

Que gran momento desperdiciado por @Chiquis626 para demostrar que si canta. Pero no lo hace, no llega a las notas, no afina y además justifica su falta de talento..#LaAcademiaExpulsion pic.twitter.com/CnCebBvp2g

— tía greta (@tiagreta) August 1, 2022