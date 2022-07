Nelson Carreras recibe elogios y críticas por su interpretación

El representante de Guatemala en La Academia, fue el primero en subir al escenario en este nuevo concierto.

Siempre sonriente y con una gran energía, Nelson Carreras fue el primero en subir al escenario de La Academia en este nuevo concierto. El joven interpretó “No podrás” de Cristian Castro.

El reto que tenían en esta ocasión era interpretar el éxito con el que tuvieron dificultad en conciertos anteriores. Nelson Carreras aunque recibió ciertos elogios por parte de Lolita y Ana Bárbara, también recibió críticas.

Los comentarios fueron:

Lolita Cortés: conforme han pasado las semanas te has convertido en un artista y lo puedo decir, has tenido tus subes y bajas. Te veo con energía, contento, cantando, bailando, a mí me encantó. Si tuviste problemas de afinación los hago al lado porque te recuperas rápido, te has sabido mantener con los pies sobre la tierra

Ana Bárbara. No se trata de compararte con otros artistas. Esta actuación tuya fue muy buena porque eres un artista memorable. Yo sí se siento que ha habido una evolución, hubo problemas en los agudos de verdad que me llamaron la atención porque sé que llegas a las notas.

Horacio Villalobos. Ha habido una evolución claro que sí, tienes talento, te sobra, eres cantante, claro que lo eres. Sin embargo esta no fue la mejor interpretación para ti. ¿Quieres estar en la final? Pues trabaja más fuerte.

Arturo López Gavito. La vida no da segunda oportunidades, a ti te dieron una segunda oportunidad y tú estás contento. Nelson si estás contento con esto, pido que revises tus prioridades, solo la actitud te salva y puedes dar más de lo que diste. Espero que se salve este proyecto artístico, no estar viviendo de la lástima ni de los problemas. Eres una promesa de este proyecto, sino te das cuenta que esto no lo hiciste bien no estás bien, ponte a trabajar. ¿Te quieres ir a tu casa? No verdad, entonces ponte a trabajar.

Para el domingo 31 de julio, Carreras presentará “Creo en ti” de la agrupación mexicana Reik.

