La Academia: video demuestra que alumnos se quejaban de malestares físicos

Luego de que los alumnos de La Academia se mostraron enfermos desde los últimos días y se confirmara que Rubí Ibarra dio positivo a COVID-19, usuarios de redes sociales arremetieron contra Santiago, quien fue negativo en su prueba, por desvanecerse previo a recibir sus críticas ante los jueces el domingo pasado.

El participante se ha convertido en un blanco de críticas por parte de los seguidores del reality, además, algunos compañeros no creyeron en la versión de que se sintió mal justo en el instante en que le tocaba escuchar los comentarios respecto a su presentación musical.

Ahora, ha salido a la luz el video donde se aprecia a algunos alumnos con cansancio, malestar y hablando de sus síntomas en sus actividades dentro de La Academia.

Durante el streaming 24/7 los participantes lucían cansados e incluso estaban en cama. Se ve a Eduardo y a Andrés donde hablan de sus malestares. En otras imágenes, Rubí expresa sus síntomas antes de que se informara que es positiva a COVID-19.

“Algo para las nauseas, tengo ganas de vomitar… me levanté varias veces”, comentó Andrés agregando que presentó diarrea.

“Tengo hambre, tengo sueño, me duele el cuerpo, no sé qué hacer… me siento muy mal y me duele la cabeza también”, expresó Rubí.

El video fue compartido en el programa Venga La Alegría, donde agregaron que la casa ha sido desinfectada y que por el momento no habrá transmisión 24/7. Por el momento, se desconoce si habrá concierto el domingo.

Rubí dio positivo a Covid-19, mientras Nelson, Andrés, Eduardo y Santiago presentaron deshidratación y dieron negativo. Aún está pendiente la prueba de Mar y Cesia, además de los maestros y el resto de la producción.

