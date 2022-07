Nelson Carreras le atina con su voz, pero su vestuario lo deja en mal en el concierto 13 de La Academia

El representante guatemalteco logró tres críticas a su favor y una que lo destrozó por completo.

Esta noche se lleva a cabo el concierto número 13 del famoso reality show mexicano La Academia. El representante guatemalteco, Nelson Carreras tuvo un gran reto al interpretar la canción “A la Anguita”, de Calibre 50.

El joven afirmó desde un inicio estar muy nervioso por su interpretación, ya que “nunca había cantado regional mexicano”.

Sin embargo, al plantarse en el escenario, sorprendió con su actuación y logró conquistar a tres jueces. La cantante mexicana Ana Bárbara fue la primera en opinar: “Nelson tienes unos grandes pantalones para cantar esto. ¿Sabes mi amor? Hoy fue un gran intento. Al ranchero no se hace, se nace”.

Asimismo, agregó: “Muy linda y muy alegre, unos brinquitos, pero se te perdona porque no eres de aquí, sino que eres de Guatemala”.

𝗡𝗘𝗟𝗦𝗢𝗡 nos sorprendió en un género totalmente diferente. ✨🤠🎶 Los críticos exigieron un cambio y fue una gran sorpresa verlo interpretar regional mexicano. 🎤🕺🏻 ¿Qué opinan ustedes? 👏🏼#LaAcademiaDesafía #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/8pHXd6RUae — La Academia (@LaAcademiaTV) July 25, 2022

Por su parte, Lolita Cortés no pudo contener su alegría al dar su comentario sobre la presentación de Nelson.

“Es increíble lo que lograste. A pesar de que estas semanas han sido de estrés, de no dormir y así, das el 1,000%. Nos has demostrado que no te has quejado, que odias algunas canciones, sí, pero te entregas. Tuviste una noche maravillosa. Abrimos con un gran concierto”, puntualizó la jueza.

Por su parte, Horacio Villalobos afirmó que el joven “había entendido la canción” y que lo “había hecho de forma fresca”.

“Se te iba el aire, pero de verdad, me gustó, me sorprendiste, pensé que no lo ibas a lograr”, agregó el también presentador.

La peor crítica para Nelson Carreras…

Finalmente, Arturo López Gavito se vio poco convencido con el show del representante nacional.

“Yo creo que está bien. Me encantaría sumarme a los halagos, vienes en la tabla. Si hay entusiasmo, hay movimiento, pero no es acorde a acorde a la música que estabas interpretando”, señaló el “Juez de hierro”.

Finalmente, concluyó que el sombrero y el saco no le “quedaron nada bien”.

