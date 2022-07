“Mejor te hubieran escupido a la cara”, opinaron los jueces sobre el show de Nelson en La Academia

El representante guatemalteco no vivió la mejor noche con su presentación en el reality show.

Publicidad

A pesar de que el pasado sábado, Nelson logró conquistar al panel de jueces con su presentación, el show de este domingo dejó mucho que desear. Y es que, el joven de tan solo 21 años hizo interpretación de la canción “Te amo” de Alexander Acha.

En esta ocasión, el cubano se presentó en compañía de uno de sus compañeros, Andrés, quién tocó el piano.

Al finalizar su actuación, Yahir le cedió la palabra al director para que diera su opinión al respecto. “Se que lo hiciste con toda la seriedad”, afirmó el cantante, quien posteriormente le dio el turno al panel de jueces.

Lolita Cortés fue la primera en opinar, quien, luego de contar una anécdota, le recomendó a Nelson poner más atención a sus expresiones y movimientos.

“Tienes la voz, el carisma, se nota la entrega, le tienes miedo a los falsetes, un tono más alto le hubieras llegado”, afirmó la jueza.

Asimismo, agregó: “Sé el hombre que ahora quiere ser cantante. La canción que eligieron era del director, casi que mejor te hubieran escupido a la cara”.

Las peores críticas para Nelson en La Academia

Por su parte, Ana Bárbara expresó: “Si yo fuera guatemalteca, estaría super orgullosa de ti. Francamente me tapaste la boca, me quitaste el susto. Pensé que no lo ibas a lograr”.

Horacio Villalobos afirmó: “Tus manos fueron un problema terrible. Hubo problemas de aire. Cantas muy bonito, analiza tus canciones”.

Asimismo, la critica más fuerte llegó por parte de Arturo López Gavito, quien señaló que la presentación había sido “mediocre”.

“No lograste ninguna de las notas graves. No voy aplaudir la mediocridad, te quedaste corto, no te moviste, no me transmitiste versatilidad”, agregó el juez de hierro.

Esta no fue de las mejores noches que tuvo el representante guatemalteco en el famoso reality show.

(Visited 686 times, 686 visits today)

Publicidad