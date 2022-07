VIDEO. Mick Jagger regresa a los escenarios de manera magistral

VIDEO. A los 78 años Mick Jagger saca sorprendentes pasos de baile en concierto.

Con 78 años de edad y tras haber dado positivo a Covid-19 hace poco más de tres semanas, Mick Jagger sorprendió con unos increíbles pasos de baile a todos los asistentes a un concierto que ofreció la banda británica The Rolling Stones en la ciudad de Amsterdam el jueves, 7 de julio de 2022.

El vocalista de la agrupación desató sorpresa entre los fans al moverse de una forma increíble sobre el escenario. En un video que el mismo Jagger publicó en su cuenta de Twitter, se le puede ver arrasando con sus movimientos. En las imágenes Jagger que porta una chumpa amarilla con negro, se mueve hacia adelante agitando lo brazos y brincando al tiempo que anima a la gente, después continúa con rítmicos saltos hasta quedar de frente al público para continuar con sus ya conocidos y únicos pasos de baile. Todo esto mientras se escuchan los gritos, el vitoreo y los aplausos de los asistentes al concierto.

Looking forward to seeing you in Amsterdam tonight! pic.twitter.com/hiYtvKzGPw

— Mick Jagger (@MickJagger) July 7, 2022