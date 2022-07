Tessa Thompson regresa como la nueva “rey” de Asgard

La famosa actriz Tessa Thompson platicó en exclusiva con Publinews acera de su papel como Valkyrie en “Thor: Love and Thunder”.

La espera terminó, “Thor: Love and Thunder” finalmente se estrenó esta semana en el país. El filme reúne al Dios del Trueno con su exnovia, Jane Foster, quien prueba ser digna de levantar el martillo Mjolnir y se convierte en la poderosa Mighty Thor.

Ellos, junto a Valkyrie y Korg, deberán enfrentarse a Gorr, el Carnicero de los Dioses, un villano que juró eliminar a todos los dioses, luego de la muerte de su hija en un planeta olvidado.

En una entrevista exclusiva con Tessa Thompson, quien le da vida a Valkyrie y es la nueva a “Rey” de Asgard, nos cuenta más sobre su preparación para la película de de cómo fue trabajar con actores como Christian Bale, Matt Damon y Rossell Crowe.

La entrevista con una de las protagonistas de Thor: Love and Thunder

¿Cómo fue el entrenamiento para esta película?

Esta película fue un poco más difícil que la última. Para Ragnarok nunca antes había entrenado tan duro para una película, trabajé mucho para obtener mi físico. Yo soy de las que crecí haciendo nada de deportes. He tenido que aprender de entrenamientos de lucha, me dolía mucho cuando estábamos haciendo Thor Ragnarok, realmente, estaba adolorida todo el tiempo, aunque esta vez sentí un dolor más fuerte, además aprender a usar la espada fue realmente difícil.

Recuerdo que, estaba saliendo del momento más intenso de la pandemia; yo me la pasé en mi sofá. Todo lo que hacía era era cocinar y comer de nuevo. Pero, cuando me avisaron que íbamos hacer la película, tuve que trabajar el doble para volver a estar en forma. De estar en pijama pasé hacer la película, entonces fue más difícil, para ser honesta, pero estaba muy feliz por la experiencia.

Esta película me desafío a mí misma y entrar en el espíritu de Valkyrie comenzó por el físico, porque ella era un soldado entrado durante miles de años en un campo de batalla.

¿Qué tal fue trabajar con actores como Christian Bale, Rossel Crowe y Matt Damon?

Fue muy agradable que viniera gente nueva al set, porque le aportaron nueva energía a todo. Todos esperábamos emocionados la llegada de Christian Bale, nadie sabía cómo iba a ser, por supuesto su papel es aterrador. Todos nos preguntábamos “¿cómo va a ser él?”.

Pero, él es encantador y nunca se sabe. Cuando estás interpretando un villano no sabes qué tan aterrador puede ser. A algunos actores les gusta meterse en su personaje de villano y no salir de ahí, pero Christian no fue así, él se pasaba en el set conversando y nos contaba cómo eran sus fines de semana o cómo hacía para sobrevivir del coronavirus.

Bale se aseguraba que uno como actor se sintiera bien cuando nos tocaba actuar juntos.

Él siempre estaba como: “¿necesitas algo?” o “¿estás bien”?, Christian es tan amable y encantador y, por mucho que quisiera matarme en una escena, él solo quería cuidarme y asegurarse de que estuviéramos bien.

Con Russell fue tan divertido tenerlo, más cuando lo vimos con su cabello, su falda y sus tenía, porque ya sabes, él tiene una personalidad toda varonil, él es como un semidios, Rossell es una persona muy dedicada. Las armas son falsas, pero ellos hacen de ellas algo desafiantes por su experiencia, saben cómo hacer trucos con ella y trabajar con su rayo no fue nada fácil, era bastante grande y un poco dificil de entender su manejo.

Estoy muy emocionada de que los fanáticos vean la película, porque creo que se van a divertir con ella.

