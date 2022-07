¿Britney Spears será la próxima estrella del Super Bowl? Esto se sabe

Los rumores que la cantante formaría parte del medio tiempo del evento deportivo comenzaron a circular hace unas horas, mientras los fans esperan ansiosos que se confirme.

¿Será que podamos ver a Britney Spears adueñándose del medio tiempo del Super Bowl 2023?

Y es que aunque todo ha comenzado como un rumor, es algo que puede hacerse realidad pues ya varios medios estadounidenses han señalado que la cantante estaría negociando su presencia en el espectáculo deportivo.

Según Insider, La Princesa del Pop se encuentra en pláticas con la NFL. Esto, después de haber recuperado su libertad y casarse con Sam Asghari, por lo que la intérprete de Toxic volvería a la música más fuerte que nunca.

Para los fans la mejor forma de regresar a los escenario es en el Super Bowl LV11. Además se ha mencionado que la acompañarían como invitadas Iggi Azalea y Madonna, dos de sus grandes amigas.

En caso de firmarse un contrato entre la estrella y la NFL, podríamos escuchar temas conocidos mundialmente como Baby One More Time, Oops!… I Did It Again y Womanizer.

No es la primera vez de la cantante

Britney Spears compartió recientemente un clip de su participación en el espectáculo del evento de la NFL de 2001, cuando se unió a Aerosmith y NSYNC en el escenario para cantar Walk This Way. En su cuenta de Instagram, la estrella tituló la publicación con tres emojis de rosas.

En aquella ocasión, Brit compartió el escenario con Mary J Blige y Nelly, pero hasta ahora no ha sido la titular del cartel del partido anual que se celebra cada mes de febrero.

Si bien sólo se trató de un recuerdo de hace unos ayeres, eso no impidió que los fans de la cantante y compositora le mostraran su apoyo y la animaran a encabezar la esperada actuación del próximo año y que además, diversos medios estadounidenses afirmaran que estaría ya en negociaciones con la NFL para hacer su sueño realidad.

