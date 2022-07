Nodal anunciaría su retiro de la música por esta razón

Al parecer, el mexicano ya habría rentado una casa de campo donde se mantendría alejado de todo.

Publicidad

El cantante Christian Nodal estaría evaluando la posibilidad de retirarse momentáneamente de la música debido a que desde febrero cuando finalizó su relación con la española Belinda, su vida no ha dejado de protagonizar cualquier tipo de escándalos. El programa ‘Chisme No Like’ fue el que dio la exclusiva de lo que podría ser el descanso temporal del cantante mexicano. Sin embargo, el joven de 23 años hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema para aclarar los rumores.

“Se va a retirar un ratito y yo creo que le hará mucho bien, que haga mucho yoga y que se limpie de todas esas cosas que le están pasando”, dijeron en el programa de espectáculos.

Hasta la fecha, el mencionado programa ha sido bastante acertado con todas las noticias que dan a conocer de los famosos, siendo uno de los primeros en tener las exclusivas. Sin embargo, se encuentran haciendo varias investigaciones para conocer si esto realmente sería verdad.

¿Es por Cazzu?

A través de las redes sociales, los internautas han aprovechado para mencionar que se trataría de un tiempo que le gustaría tomarse para dedicarse a su nuevo amor, la cantante Cazzu con quien todavía no ha confirmado que tiene una relación pero los han visto besándose en diversos eventos públicos.

Al parecer, el mexicano ya habría rentado una casa de campo donde se mantendría alejado de todo para darse un merecido descanso después de haber estado realizando un amplia gira por diversos países.

Recientemente, fue criticado mientras ofreció un show en Colombia, pues muchos manifestaron que habían pagado un boleto para oírlo cantar, no para escucharlo mientras se queja por todo lo controversial que con 23 años se ha convertido su vida en los últimos meses.

Los videos en la red social TikTok se viralizaron, pues en ellos se pudo apreciar al cantante mientras hablaba por cosas por las cuales ha pasado, incluyendo los supuestos ataques de la prensa quienes en diversas ocasiones lo han abordado para conocer más de su vida.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad