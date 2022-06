Encuentra muerta a actriz porno, estaba atada a un árbol

Rina Arano, quien estaba desaparecida desde el 5 de junio, fue hallada en un bosque y sin ropa. Llevaba muerta casi dos semanas

La policía encontró el cadáver de una mujer de 23 años que luego fue identificado como el de una reconocida actriz porno nipón, quien estaba desaparecida desde el 5 de junio.

El cuerpo de Rina Arano estaba atado a un árbol y desnudo en un bosque de Hitachiota, en la preceptura de Ibaraki (Japón).

Japanese porn star Rina Arano was tied to a tree without clothes and had been dead for almost two weeks. pic.twitter.com/DBe2Xvu2QX

