¿Arturo López Gavito le pedirá una disculpa pública a Nelson Carreras?

La polémica sigue rodeando a La Academia, que ha desatado todo tipo de escándalos en estas semanas.

Publicidad

Domingo a domingo se viven miles de emociones en cada uno de los conciertos de La Academia. El representante guatemalteco, Nelson Carreras, ha dado batalla y sus presentaciones han sido muy bien recibidas.

En repetidas ocasiones, el panel de jueces han aprovechado para halagar al joven nacido en Cuba.

Sin embargo, durante el quinto concierto, el representante guatemalteco dividió opiniones. Mientras que Lolita Cortés y Horacio Villalobos concedieron en qué Carreras “había hecho magia en el escenario”, Gavito y Ana Bárbara resaltaron que había desafinado.

Horacio Villalobos, quien señaló: “Me gusta mucho, la primera parte, que era sentida, la viviste. Nelson muy bien”.

Una vez más 𝗡𝗘𝗟𝗦𝗢𝗡 nos dejó con muchas más ganas de bailar y seguir disfrutando de su voz. 👏🏼🎤🕺🏻✨ #LaAcademiaEs #LaAcademia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/xUclsEUvFz — La Academia (@LaAcademiaTV) June 27, 2022

“Todo lo que Nelson vivió fueron una cantidad de trampas. No sé cómo lo lograste, pero lo libraste muy bien. Este señor siguió y siguió. Nelson no me queda más que decirte felicidades”, agregó Lolita. Una de las polémicas de la noche llegó cuando Arturo destacó que el joven había desafinado durante su presentación.

A lo que Lolita decidió confrontarlo y lanzarle un reto: “Si durante la revisión, los maestros no encuentran ninguna nota desafinada, usted le pide una disculpa públicamente”.

Dicho reto no fue del agrado del “juez del hierro”, quien afirmó que él no había hecho nada de malo como para pedirle disculpas a Nelson.

Salen en defensa de Nelson Carreras…

Posteriormente, uno de los maestros destacó que se había hecho un arreglo especial para la presentación de Carreras.

Y es que Gavito también destacó que interpretar una canción de Carlos Vives “era fácil”.

Habrá que esperar la revisión que se hacen todos los lunes, para ver si Nelson desafinó o no.

Lo que sí es cierto, es que el representante guatemalteco sigue colocándose como uno de los favoritos de La Academia.

En este quinto concierto, la joven que abandonó La Academia fue Mariana, quien se mostró muy triste ante la decisión.

(Visited 414 times, 5 visits today)

Publicidad