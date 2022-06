“Fui abusado varias veces”: Menudo el documental

Menudo es una de las boyband más importantes de la música latina.

Los exintegrantes de la antigua boyband de Ricky Martin, Menudo, han revelado los terribles abusos a los que, según ellos, les sometió su mánager, alegando que les dieron sustancias ilegales, les expusieron a “depredadores” y “abusaron” de ellos en numerosas ocasiones.

Menudo se formó en Miami, Florida, Estados Unidos, por Edgardo Díaz en 1977 y se convirtió en una de las bandas de jóvenes más exitosas, vendiendo más de 20 millones de discos en todo el mundo y conquistando muchos países de América Latina en los años 80 y 90 con sus pegadizos temas.

Sin embargo, mientras actuaban en la exitosa agrupación, muchos de sus miembros han revelado ahora que vivían una pesadilla en secreto: se enfrentaban a agresiones sexuales y abusos físicos a puerta cerrada.

Un nuevo documental de HBO de cuatro partes sobre la banda, llamado ‘Menudo: Forever Young’, que se estrenó este jueves 23 de junio, ha sacado a la luz los supuestos abusos. En la producción, Ángelo García, quien se unió a la banda en 1988 cuando sólo tenía 11 años y la abandonó dos años después, afirma que fue abusado “una serie de ocasiones” por “depredadores” que se “aprovechaban de él”.

Dijo que la primera vez que ocurrió fue en su habitación de hotel con un hombre del cual no reveló su identidad, que le dio alcohol al entonces niño de 11 años hasta que “se desmayó”.

“Cuando me desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que habían abusado de mí. Tenía marcas de quemaduras en la cara por la alfombra. Estaba muy confundido y no lo entendía“, dijo García en el documental, de acuerdo con información del New York Post.