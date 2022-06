Osvaldo Ríos da tremendo beso en la boca a Salvador Zerboni en La Casa de los Famosos

"El beso de la muerte", así fue catalogada la acción que tuvo el exnovio de Shakira con el villano de Televisa, para luego amenazarlo.

La Casa de los Famosos 2 está en medio de la polémica por la tensión que se vive dentro del hogar más popular, tal como ahora sucedió con Osvaldo Río y Salvador Zerboni.

Desde hace unos días, el nerviosismo se siente entre sus integrantes, quienes han empezado a recurrir a toda clase de acciones para no ser considerados como el “rival más débil”.

Muestra de ello es una reciente pelea entre entre el ex de Shakira y el actor de Televisa, pues ambos ya han demostrado no ser ni algo cercano a amigos.

Como cada noche de eliminación, los nominados se despedían de sus compañeros por si no volvían, pero el cantante puertorriqueño tenía una gran sospecha: el reconocido villano de telenovelas aparentemente había influenciado a Laura Bozzo para dejar sus votos a favor de que él se fuera de la casa.

Ante ello, Ríos no dudo en acercarse con una actitud muy ligera al actor y lo que parecía ser una despedida terminó en beso, pero no en cualquiera, sino muy al estilo de la mafia italiana, pues Osvaldo besó en la boca a Zerboni para después amenazarlo, tal y como lo hacían los grandes jefes previo a advertir de muerte a alguien.

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le expresó.