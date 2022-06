Actor estadounidense al banquillo de los acusados por agresión sexual

al famoso se le acusa por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres, por lo que el jueves debe presentarse ante la justicia.

El próximo jueves, 16 de junio de 2022, el actor Kevin Spacey deberá presentarse en el tribunal, decisión que fue tomada luego que este lunes haya sido acusado de manera formal por cuatro cargos de agresión sexual en Reino Unido, información que confirmó la Policía Metropolitana.

La Fiscalía de la Corona británica fue la encargada de aprobar la imputación por los crímenes antes mencionados, donde habrían resultado perjudicados tres hombres entre el año 2005 y 2013 en Londres, datos que fueron arrojados por una ardua investigación que realizó Scotland Yard.

Dos de las acusaciones va dirigida a solo uno de los hombres que colocó la denuncia. Otra de las agresiones habría sido en el año 2008 donde lo culpan de penetración sin autorización. El cuarto hecho se daría en el 2013 en Gloucestershire, Inglaterra.

House of Cards come tumbling down for American Frank Underwood. #FU #KevinSpacey https://t.co/3YZzAXF5wW

Al parecer, la mayoría de estos crímenes tuvieron lugar en Londres cuando el también director se encontraba ejerciendo sus funciones en el Old Vic, uno de los teatros más reconocidos.

A su vez, el también cantante estadounidense aprovechó para agradecerle a la Fiscalía por permitirle defenderse pese a las graves acusaciones que está enfrentando tras las denuncias que fueron realizadas en su contra.

“Aprecio mucho la declaración del Servicio de Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a los medios y al público que tengo derecho a un juicio justo y que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario“, manifestó a Good Morning America mediante un portavoz.

Two-Time Oscar-winning actor Kevin Spacey will appear in a UK court later this week, charged with multiple sexual offences @_Simon_Anderson pic.twitter.com/W27sAkPGL0

— TICKER NEWS (@tickerNEWSco) June 14, 2022