Miss Guatemala 2022 abre su corazón y confiesa el momento en el que quiso quitarse la vida

Hace unos días, Ivana Batchelor fue coronada como la máxima belleza del país y nos reveló más detalles de ella.

Publicidad

Lo que parecía un sueño imposible para Ivana Batchelor, se hizo realidad el pasado viernes 3 de enero. Y es que la joven de 21 años de edad, fue coronada como Miss Universe Guatemala 2022, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La joven originaria de Quetzaltenango, Ivana Batchelor es la nueva Miss Guatemala Universe. pic.twitter.com/ZjpbzH9StI — Mónica Ávila (@MAvila_PN) June 4, 2022

Ivana se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para muchas jóvenes que buscan la tan ansiada corona.

En una pequeña entrevista, la reina originaria de Quetzaltenango nos abrió su corazón y nos contó más sobre ella.

Más de Ivana Batchelor, Miss Guatemala 2022

¿Cómo te sientes el volver a tener una corona tan importante de nuevo en tu cabeza?

Soy muy honrada. Siempre fue mi sueño desde que tenía 3 años, quería pisar el escenario de Miss Universo. Por mucho tiempo pensé que iba a ser imposible. A lo largo de mi vida he fallado en varios cosas: Sufrí de depresión y ansiedad y esas cosas intentaron detenerme. Estar aquí significa que no perdí la batalla, que seguimos luchando por más. Tener esta posibilidad significa que lo voy a lograr, aunque me digan que no puedo. Tengo muchos años desde que estoy trabajando en este sueño y meta. Estoy muy contenta.

¿Qué reúne la belleza integral de Miss Guatemala Universo?

El concurso no solo busca a una chica que sea bella, que tenga un linda cara y un bonito cuerpo, sino que sea completa, que sea inteligente, que sea capaz de hablar y tenga mucha seguridad. Todo lo anterior es lo que yo buscaré proyectar, porque no solo es belleza física, también es intelectual.

¿Cómo te has estado preparando para la competencia de Miss Universe?

Nos hemos estado preparando intelectualmente: Estudiando, leyendo, investigando todo lo que nos pone Miss Universo. Además, también estoy practicando pasarela, manejo de tacones, haciendo maletas, etc.

¿Cómo decidiste entrar al casting de Miss Guatemala Universe?

Siempre fue mi sueño. En el casting me la pase increíble. Conocí a muchas chicas hermosas que dieron batalla, todas ellas son impresionantes.

La dura batalla de Ivana Batchelor…

Ivana ha pasado por varias etapas duras en la vida….

Desde que tengo 13 años he lidiado con problemas de depresión y ansiedad. Lo anterior me llevó al punto de pensar en el suicidio, pero a través de ello aprendió que nosotros tenemos que tener una meta enfocada de hacía donde queremos ir. Gracias al apoyo de mi familia salí adelante y dije: “Vamos a luchar”. Cada persona que sufre de estos problemas, les invito a que busquen su razón y su luz para salir adelante.

En una palabra… ¿cómo te podrías definir?

Perseverante. ¿Por qué? Porque he tomado en cuenta todos los desafíos de la vida y de ellos he aprendido a crecer. A pesar de lo que dicen de mí en redes sociales, siempre sigo luchando como persona.

(Visited 7 times, 7 visits today)

Publicidad