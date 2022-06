Christian Nodal se hace radical cambio de look y las redes se llenan de memes

Nodal ha comentado que ha dejado atrás su vida del pasado, su relación con Belinda y sus vicios.

Publicidad

Christian Nodal sorprendió a sus millones de fans y esta vez no por sus controversiales declaraciones, sino que ahora por su peculiar cambio de look.

En algunas ocasiones, Nodal ha comentado que ha dejado atrás su vida del pasado, su relación con la famosa y sus vicios.

El intérprete de “Botella tras botella” confesó que su consumo de nicotina rebasó los límites y por ello buscó la abstención del cigarro, así como el de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, este no fue el único cambio drástico que realizó en su vida, sino que su aspecto físico también sorprendió. El pasado 29 de mayo, el intérprete de Adiós Amor, participó en las Fiestas de Pitic 2022 en Hermosillo y al llegar impactó con su cambio de look.

Christian se presentó frente a las cámaras de la prensa con un aspecto completamente rubio y con diversas flores de colores alrededor de su cabeza y no solo eso, sino que también lució sus nuevos tatuajes. Además, incluyó a este nuevo estilo unos lentes dorado con negro, que combinaron con el color de su cabello.

Inmediatamente las redes sociales explotaron con esta gran transformación, ya que los internautas no tardaron en reaccionar al nuevo look del compositor.

“Se mira terrible”, “Amigo no te luce te ves fatal”, “Pobrecito cuánto daño le hizo Belinda”, “Él cerrando ciclos pero de la peor manera”, “Se mira deforme”, “Cuando no te luce un look pero lo quieres”, “Más feo se mira”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Nodal viendo cómo Belinda no se hizo nada para cerrar ciclos y él sí. pic.twitter.com/6njtHKapRi — El Guarromántico (@Guarromantico_) May 31, 2022

Pinché Nodal se quedó dormido en la peda… La banda es cabrona. pic.twitter.com/iH2Pe9yNuD — dibendi (@dibendi90) May 30, 2022

Yo defendí a Nodal cuando le dijeron “naco” pero este wey no se ayuda… pic.twitter.com/WuHu4t1ghr — El Renacido (@RenaSuspendido) May 30, 2022

Yo pensé que mi ex me había dejado pendeja hasta qué ví como belinda dejó a nodal jajaja pic.twitter.com/RsPTodwhcw — Anacaren (@anacarengtz) June 1, 2022

Nodal parece el hijo que tuvieron J. Balvin y Maluma que se les intoxicó con mariscos pic.twitter.com/SYw6ahrADR — La Guarromántica (@GuarromanticaOf) May 31, 2022

Lee también: ►Bradley Cooper luce irreconocible y se hace tendencia

(Visited 4 times, 4 visits today)

Publicidad